Grande successo per l’Asd Dream Team Taekwondo Barcellona alla Summer Cup Sicilia Open di Terme Vigliatore

È stato veramente un successo il Summer Cup Sicilia Open, il primo torneo di taekwondo in Sicilia che si è tenuto all’aperto sul lungomare di Marchesana in Terme Vigliatore, sotto la cosiddetta “ Cupola “.

Ad organizzare il Torneo è stata l’Asd Dream Team Taekwondo Barcellona del Maestro Orazio Cappellano. Sono stati oltre 500 gli iscritti più o meno provenienti da tutta la Sicilia e anche dalla Campania, Puglia, Calabria, Piemonte e Toscana, per un evento bellissimo per la location a pochi passi dal mare.

Il riscontro dei partecipanti conferma la riuscita alla grande dell’iniziata organizzato in brevissimo tempo e sarà sicuramente la prima di una lunga serie, con l’obiettivo di svilupparsi anno dopo anno sperando di aprire le porte anche alle squadre provenienti dall’estero.

Per il team Cappellano non sono mancate le soddisfazioni. La squadra composta da 22 atleti ha porta a casa 19 medaglie con 7 ori, 8 argenti, 4 bronzi e classificandosi come 6º società del torneo.

MEDAGLIE D’ORO:

-Ettore Lenzo -58 senior cintura nera.

-Sofia Bagnato -53 senior cintura nera.

-Antonino Sciacca -63 junior cintura nera.

-Vittorio Sciacca +65 cadetti cintura nera.

-Giorgia Perdichizzi -48 kids bianca/gialla.

-Antonella Abbate -24 children bianca/gialla.

-Carmelo Abbate -27 children verde/blu.

MEDAGLIE D’ARGENTO:

-Nancy Calabrese -63 junior cintura nera.

-Mattia Antonuccio -41 cadetti cintura nera.

-Marco Sciacca -57 cadetti bianca/gialla.

-Sofia Merlino -40 kids bianca/gialla.

-Kevin Pirri -33 kids bianca/gialla.

-Francesco Conti -33 Beginners bianca/gialla.

-Antonino Pino -23 Beginners bianca/gialla.

-Alessandro Genovese -20 beginners bianca/gialla.

MEDAGLIA DI BRONZO:

-Vincenzo Fugazzotto -68 senior cintura nera.

-Giuseppe Occello -63 senior cintura nera.

-Giulia Conti -45 children bianca/gialla.

-Noemi Italiano -24 children bianca/gialla.

Contento il Tecnico Cappellano per la riuscita del bellissimo evento e soprattutto dei risultati ottenuti, della riconferma di molti atleti già medaglia durante la stagione e anche dei piccoli e nuovi atleti in gara che preannunciano un futuro ricco di risultati.