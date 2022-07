Diffamazione e minacce su Facebook: assolta una donna di Lipari 

La Corte di Appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. Sezione di Lipari con cui una donna di Lipari, assistita dall’avv. Alessandro Imbruglia, era stata assolta dalle accuse di diffamazione e minacce aggravate su Facebook .

La vicenda scaturisce dalla querela per diffamazione e minacce presentata da un cittadino di Lipari per alcuni post pubblicati dalla donna nella primavera del 2014 a commento di una foto che ritraeva la presunta vittima. Nello specifico la persona offesa era stata apostrofata con parole volgari e poco gradevoli, dalla chiara valenza negativa ed astrattamente offensive del suo onore e decoro.

A mezzo del post la donna aveva in pratica attribuito alla persona offesa la consumazione di una grave aggressione fisica in danno del fratello il quale, a seguito del fatto era stato costretto a subire un periodo di ricovero ospedaliero e cure .

Proprio in esito all’istruttoria dibattimentale la difesa della donna, difesa dal legale Avv. Alessandro Imbruglia, ha dimostrato che il fatto attribuito alla persona offesa si era realmente verificato sicchè in relazione ai fatti contestati nei suoi confronti non è stata ravvisata alcuna responsabilità penale, e ciò tanto in primo grado dal Giudice del locale Tribunale Dr.ssa Noemi Genovese quanto anche dalla Corte di Appello, al quale la persona offesa quale parte civile si è rivolta per avere ragione ma senza alcun esito, avendo il Collegio prosciolto ancora una volta la donna e per giunta condannato l’uomo anche alle spese del giudizio di gravame.