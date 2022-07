Dal 28 luglio al 6 agosto la 22^ edizione del Castroreale Jazz Festival con una nuova formula

Tutto è pronto nel piccolo borgo di Castroreale per dare il via il 28 luglio al Castroreale Jazz Festival, manifestazione di punta della Pro Loco Artemisia nata nel lontano Luglio 2001 per iniziativa dell’allora Presidente Francesco Salvo.

Quest’anno il festival giunge alla sua ventiduesima edizione consecutiva e si svolgerà con una formula nuova: due concerti a sera nei giorni 28, 29, 30, 31 luglio e 3, 5 e 6 agosto, a partire dalle ore 21:00 e un unico concerto giorno 4 agosto, con la famosa pianista Frida Bollani Magoni che calcherà il palco del Castroreale Jazz Festival come aveva già fatto il padre in passato.

Sede dei concerti sarà ancora una volta la suggestiva Piazza Pertini, dove, sullo sfondo della torre campanaria del XV sec., viene ogni anno montato il palco che ospita la manifestazione. La sinergia tra il particolare pregio artistico, storico ed architettonico dei luoghi e la rassegna di musica jazz genera un effetto che entusiasma gli spettatori e li avvolge in un’atmosfera magica che accomuna passato, presente e futuro, anche perché l’architettura della piazza, con i vicoli di accesso, si presta meravigliosamente, quasi fosse un teatro naturale, come sede di manifestazioni ed eventi.

Artisti nazionali ed internazionali si alterneranno sul palco di Piazza Pertini assieme ai maggiori esponenti del jazz siciliano.

ECCO IL PROGRAMMA DELLA 22^ EDIZIONE

28 luglio 2022 Emanuele Primavera Quintet e Yumi Ito

29 luglio 2022 Roberta Macis NBS Quartet e Cratere Centrale Quintet

30 luglio 2022 Ruslan Sirota e Mark Priore Trio

31 luglio 2022 Francesca Tandoi Trio e Federica Michisanti trio.

3 agosto 2002 Il gruppo dei Siciliani con l’attore messinese Ninni Bruschetta, Cettina Donato e Celeste Gugliandolo e il gruppo dei Bird Lives con l’attore Cochi Ponzoni ed Emilio Soana Quintet allieteranno la serata

4 agosto 2022 Frida Bollani Magoni

5 agosto 2022 il gruppo Glorius 4 nel primo concerto e Ana Carla Maza nel secondo .

6 agosto 2022 i concerti di Rita Payés Duo e di Andy Sheppard & Marco Tindiglia.

I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati online al link https://castrorealejazz.organizzatori.18tickets.it/ oppure recandosi nei vari punti vendita distribuiti su tutto il territorio siciliano (visitare la pagina Facebook Castroreale Jazz Festival).