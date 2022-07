Taekwondo: oro per i fratelli Fazio e argento per Torre al “Summer Cup Sicilia 2022” di Terme Vigliatore

La Summer Cup Sicilia 2022”, organizzata nella location della Cupola di Marchesana nel comune di Terme Vigliatore nel fine settimana appena trascorso, ha chiuso la stagione sportiva della Asd Dojang Taekwondo Barcellona.

La società barcellonese ha conquistato due ori con i fratelli Fazio, Gabriel nella categoria Children -21kg ed Elena nella categoria cadetti -44Kg. Entrambi hanno imposto il loro combattimento sia in semifinale che in finale, conquistando il gradino più alto del podio.

Un meritato argento è stato conquistato dalla giovanissima Beatrice Torre alla sua seconda esperienza di gara. Dopo aver vinto una semifinale molto combattuta contro un’atleta della provincia di Palermo, è stata superata in finale da un’avversaria di grande esperienza della provincia di Catania.

La medaglia di bronzo è arrivata da Giuseppe Milone nella categoria Kids -36Kg, Matteo Catanesi nella categoria Kids -44Kg, Elison Russo categoria Cadetti -44Kg. Milone ha perso la semifinale per la poca esperienza di gara. Pur conducendo l’incontro con un vantaggio di 10 punti, l’arbitro decretava la sconfitta per il raggiungimento di 10 ammonizioni. Catanesi, alla sua prima gara sportiva, non è riuscito a portarsi in vantaggio contro un avversario di elevata esperienza, accontentandosi del terzo posto. Russo ha incontrato un avversaria tenace e combattiva, che al terzo round, sul punteggio di zero a zero, ha superato la difesa della Russo, mettendo a segno i colpi vincenti e conquistando il pass per la finale, preludio alla vittoria dell’oro nella categoria.

Non sono riusciti ad entrare nel medagliere gli atleti Matteo Fugazzotto cat. Kids -40Kg, Antonio Puliafito cat. Kids -40Kg, Benedetta Fugazzotto cat. Children -27Kg. Matteo Fugazzotto alla loro prima esperienza di gara.

L’istruttore Antonino Maiorana, alla fine della gara, si è detto soddisfatto per la prestazione dei suoi atleti alle loro prime esperienze di gara. “I fratelli Fazio e Torre hanno avuto un buon comportamento sul tatami, mentre tutti gli altri hanno pagato la poca esperienza di gara”.