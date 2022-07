Sì, la mafia comanda dal carcere: esserne consapevoli, riflettere e agire. Sebastiano Ardita ne parla nel suo libro, presentato a Barcellona

Il Mondadori Store e il Comune di Barcellona P.G. hanno ospitato la presentazione del libro “Al di sopra della legge – Come la mafia comanda dal carcere”, lo scorso 8 luglio.

A co-condurre l’evento sono state la libraia Angelica Furnari e l’Assessore alla Cultura, Avv. Viviana Dottore.

“Quel progetto che nasce nel ricordo dei Giudici Falcone e Borsellino e del trentennale della loro barbara uccisione, continua oggi con questo atto concreto. Dopo il corteo e l’incontro con il Dr Cavallo, oggi abbiamo un altro plus. Non solo il racconto, non solo la testimonianza, non solo l’attualità dell’evolversi del fenomeno mafia ma anche la lettura di ciò che avviene oltre le mura invalicabili del carcere e come il fenomeno si integra anche da un luogo che dovrebbe essere di pentimento e riabilitazione” – ha così aperto l’incontro l’Assessore Dottore.