La Pro Loco “Manganaro” e il Comune di Barcellona P.G. ricordano il poeta Bartolo Cattafi nel centenario dalla nascita

“Il sei luglio alle cinque del mattino il tram a vapore partito per Messina emise dall’imbuto fumo faville e un lungo fischio appena nato girai la testa verso quel primo saluto della vita”.

Così inizia una delle più note poesie di Bartolo Cattafi, dal titolo “Cancro” (dal nome del segno zodiacale), dedicata al giorno della sua nascita. La poesia è stata letta e commentata dal noto attore Giovanni Corica all’inizio del convegno organizzato dalla Pro Loco “Alessandro Manganaro” col patrocinio del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in occasione del centenario dalla nascita del poeta. Bartolo Cattafi è nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 6 luglio 1922 e il 6 luglio 2022 il poeta è stato ricordato prima con la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi del monumento in Piazza Duomo, poi con una messa in suo suffragio nella basilica di San Sebastiano, infine con un convegno tenutosi nell’arena centrale dei Giardini Oasi di Piazza San Sebastiano.

Al momento della deposizione dei fiori era presente il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore alla cultura Viviana Dottore, il presidente della Pro Loco Salvatore Scilipoti, il presidente onorario della Pro Loco Gino Trapani, due agenti della polizia municipale e alcuni rappresentanti di associazioni culturali del territorio.

La messa è stata celebrata da padre Tindaro Iannello, arciprete della Basilica di San Sebastiano, che ha dedicato un’appassionata omelia a Bartolo Cattafi, ricordando l’amicizia che lo lega da anni ad Ada De Alessandri Cattafi, raccontando episodi di vita e illustrando la profonda fede del poeta anche attraverso la lettura di brani tratti dalle poesie cattafiane.

Al termine della celebrazione eucaristica padre Tindaro ha salutato i presenti a nome della vedova Cattafi e della figlia Elisabetta e ha ringraziato Gino Trapani per aver voluto inserire un momento religioso all’interno delle celebrazioni in ricordo del poeta e per averlo consigliato nella scelta dei testi che ha utilizzato per preparare l’omelia. Al convegno erano presenti Giovanni Corica, Federica Milone, Mariella Sclafani, Salvatore Scilipoti, Gino Trapani e Andrea Italiano e in rappresentanza delle istituzioni c’erano il sindaco Calabrò e l’assessore Dottore.

L’attore Giovanni Corica ha aperto il convegno con la lettura di “Cancro” e più avanti ha ripreso la lettura recitativa di brani cattafiani soffermandosi sul componimento “Arcipelaghi”. La flautista Federica Maimone ha incantato il pubblico col suo flauto traverso suonando prima una melodia del compositore tedesco Georg Telemann e poi, in conclusione dell’evento, con l’esecuzione del brano “Syrinx” del francese Claude Debussy. La professoressa Mariella Sclafani ha tenuto una breve ma intensa lezione sulle caratteristiche della poesia cattafiana. Ripercorrendo la produzione poetica di Cattafi, Mariella Sclafani ha letto e spiegato alcuni passi di poesie come “Cancro”, “Un 30 agosto”, “A mio padre”, “L’agave” e “Strelitzia” mettendo in evidenza gli elementi montaliani e le influenze sartriane che ricorrono nell’opera cattafiana. Mariella Sclafani ha messo in evidenza l’importanza della raccolta di tutte le poesie di Bartolo Cattafi pubblicata dalla casa editrice Le Lettere nel 2019 a cura di Diego Bertelli, ha spiegato che Cattafi non è poco considerato nel panorama letterario italiano come per una sorta di complesso di inferiorità in tanti sono convinti (in realtà mai si curò in vita di essere di moda e ora sta mostrando di avere la tempra del classico, perché solo nel tempo si dimenticano le mode effimere e rimangono i classici) e solo occorrerebbe che lo si inserisse nelle programmazioni di italiano a scuola per farlo conoscere alle nuove generazioni.

Salvatore Scilipoti è intervenuto in più occasioni per legare i vari interventi e presentare il curriculum dei relatori. Gino Trapani ha ripercorso l’origine della poesia cattafiana, del suo “compitare in versi l’inventario del mondo”, rievocando l’atmosfera di morte dell’estate del 1943 e facendo un parallelo con l’atmosfera di morte del nostro tempo, col conflitto in Ucraina. Dopo un omaggio di Felice Mancuso, presidente dell’Accademia musicale Nino Pino Balotta, che ha letto una sua poesia dedicata da Bartolo Cattafi, c’è stato un video-collegamento con Ada De Alessandri Cattafi ed Elisabetta Cattafi, che vivono a Milano, condotto da Andrea Italiano. La vedova del poeta ha espresso i più sentiti ringraziamenti a chi ha organizzato l’evento e ha auspicato che si realizzi davvero l’idea dell’assessore regionale Alberto Samonà di dedicare un convegno internazionale al poeta con tanto di pubblicazione degli atti del convegno. Il sindaco Pinuccio Calabrò è intervenuto impegnandosi per la rinascita del premio letterario dedicato a Bartolo Cattafi, premio che ha visto la sua ultima edizione nel 2008. L’assessore Viviana Dottore ha ricordato che “dobbiamo, prima noi tutti barcellonesi, qualcosa a Bartolo Cattafi per poter poi pretendere che sia ricordato nelle antologie” e ha poi ringraziato il bar DOP per il rinfresco offerto ai presenti, l’editore Giambra per aver fornito locandine e cartoline e Santina Salmeri della biblioteca comunale che con poco preavviso è stata disponibile ad essere presente e ad allestire una piccola esposizione delle opere del poeta. Il convegno è stato seguito con interesse e passione da un buon numero di persone fino a tardi, mostrando che in città in tanti hanno voglia di eventi culturali di alto livello.