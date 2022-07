La Nuova Igea Virtus affida la mediana al centrocampista Amedeo Vincenzi

Le chiavi del centrocampo della Nuova Igea Virtus saranno nelle mani di Amedeo Vincenzi, playmaker campano proveniente dalla Eccellenza laziale (Favl Cimini).

Il classe 1997 ha militato in Eccellenza nelle fila di Portici, Mondragone, San Vito Positano,Puteolana, Barano, Lavello (con cui ha vinto il campionato nel 2019) ed Avezzano. Significativa anche l’esperienza in D con il Gragnano: “Ogni tappa della mia carriera mi ha lasciato insegnamenti importanti – afferma Vincenzi – formandomi umanamente e non solo calcisticamente. Su tutte metto Avezzano e Gragnano”.

Vincenzi è stato fortemente voluto dalla Nuova Igea Virtus: ” il DS Bottari e il mister Ferrara mi hanno fatto sentire importante – ha ribadito il centrocampista – per il loro progetto e pertanto ho scelto Barcellona senza esitazioni nonostante avessi molte altre opzioni. Sta venendo su una squadra forte che ambirà a vincere il campionato”.

Il calcio propositivo di Ferrara si attaglia alle caratteristiche di Vincenzi: “il 4-3-3 è il modulo che preferisco, ma mi trovo a mio agio anche nel 4-2-3-1 in cui sono uno dei due mediani”. Le parole di Amedeo trasudano grande voglia di fare bene e con grande personalità dice di sé: “La mia specialità è il tiro dalla distanza. Mi definisco un innamorato della palla, più palloni gioco più entro in partita riuscendo ad esprimermi meglio”.