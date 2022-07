Barcellona, ancora rifiuti in strada: discarica in via Taormina

Giunge in redazione ancora un’altra segnalazione di discarica in strada.

Questa volta il quartiere sotto accusa è Centineo, in particolare via Taormina. I residenti della zona, affezionati lettori di 24 live, segnalano i forti disagi a cui sono sottoposti da più di due settimane.

A 200 m dalla via Cairoli, i cittadini barcellonesi, non trovando l’isola ecologia – apostrofata dagli stessi come l’isola che non c’è – anziché tornare alle loro case, preferiscono inquinare abbandonando in strada i loro rifiuti, senza preoccuparsi delle famiglie con bambini che vivono nel quartiere, costretti a subire odori molesti, degrado e inciviltà.

Inutile il tentativo dei residenti di sensibilizzare gli incivili, la segnalazione è per gli addetti ai lavori e per tutti i cittadini barcellonesi affinchè cessino questa attività di abbandono del rifiuto.