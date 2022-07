Asd Nuova Igea Virtus: Francesco Maggi sarà il portiere 2022/2023

Sarà Francesco Maggi a difendere i pali della Nuova Igea Virtus edizione 2022/23.

La trattativa, “lampo” come definita dallo stesso pipelet, è stata condotta con successo dal DS Bottari, che ha assicurato al tecnico Ferrara un portiere di indiscusso valore e di grande esperienza. Pugliese di Martinafranca, fisico possente (186 centimetri di altezza per 81 kg di peso), Maggi è reduce da una brillante stagione nell’Olympia Agnonese, formazione molisana che appena un paio di mesi addietro ha perso la finale play off regionale per giocarsi il salto di categoria in serie D.

Maggi ha all’attivo una quarantina di presenze complessive in serie D con le maglie di Isernia, Campobasso e Manfredonia, mentre in Eccellenza si è distinto difendendo la porta di Isernia, Vastogirardi e Roccasicura.

Il neo portiere igeano freme per iniziare la sua avventura in giallorosso: “non vedo l’ora di iniziare e di conoscere i miei nuovi compagni ed il mister, col quale telefonicamente abbiamo chiacchierato a lungo trovando parecchi punti in comune sul nostro modo di intendere il calcio. Sono consapevole di approdare in una piazza importante ed in una società che ha un progetto ambizioso. Ho tanta voglia di fare bene, il lavoro ripaga sempre e intendo fare del mio meglio per regalare ai miei nuovi tifosi le soddisfazioni che meritano”.

Francesco Maggi glissa sulle proprie caratteristiche: “preferisco che a parlare sia il campo. Negli anni mi sono guadagnato la fama di pararigori. Spero, se ce ne sarà bisogno, di riaffermarmi in questa veste. Il DS Bottari ha espresso grande fiducia nei miei confronti, al pari di mister Ferrara, e per un calciatore la fiducia è tutto. La stima espressa nei miei confronti è ciò che mi ha convinto ad accettare la proposta della Nuova Igea Virtus senza esitazioni”.