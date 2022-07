“Al di sopra della legge – Come la mafia comanda dal carcere”, presentazione del libro domani a Barcellona

Un incontro Mondadori Store avrà luogo domani 8 luglio a Barcellona Pozzo di Gotto, a partire dalle ore 19 in Villa Primo Levi.

Protagonista è il libro di Sebastiano Ardita, dal titolo “Al di sopra della Legge – Come la mafia comanda dal carcere”.

Tra gli interventi previsti: l’avv. Viviana Dottore – Assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione della Città del Longano; l’ex Procuratore Capo di Barcellona, adesso operante in Palmi, Emanuele Crescenti; il prorettore dell’Università di Messina Luigi Chiara e la libraia Angelica Furnari.

Breve riassunto:

Nel giugno del 1992, sull’onda dell’emozione e dello sdegno per la strage di Capaci in cui perse la vita il giudice Giovanni Falcone, il Parlamento adottò un nuovo regime di restrizione per i detenuti di mafia.

Un passo decisivo ma anche l’inizio di un braccio di ferro tra Stato e mafia che è tutt’altro che finito.

Sebastiano Ardita, magistrato in prima linea nel contrasto alla criminalità organizzata, per nove anni al vertice del dipartimento penitenziario, ci accompagna in un viaggio che è una preziosa testimonianza personale e un originale racconto dietro le quinte di vent’anni di giustizia – e ingiustizia – in Italia.

Come è cambiata la mafia in questi anni? E chi comanda davvero dietro le sbarre?

Come è possibile che si verifichino episodi come le rivolte incendiarie del marzo 2020, con decine di morti ed evasi e scarcerazioni di boss in circuiti di alta sicurezza?

E perché potrebbe succedere di nuovo?

L’autore ripercorre l’evoluzione della lotta a Cosa Nostra, ricorda il sacrificio dell’agente di custodia Giuseppe Montalto e il suo incontro in carcere con Bernardo Provenzano, spiega la strategia dei Graviano e fa luce sul potere dei leader mafiosi più irriducibili.

Ma il suo è anche un atto di accusa sui limiti della classe politica e sulla condizione delle nostre prigioni che sono, ancora troppo spesso, i luoghi in cui comincia una carriera criminale.