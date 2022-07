Milazzo: operazione della Polizia Metropolitana, sanzionato motociclista barcellonese

Controlli ai rispetto dei limiti di velocità, accertate 39 violazioni

Si è conclusa l’attività di controllo operata nel territorio di Milazzo dalla Polizia Metropolitana di Messina, coordinata dal Comandante dott. Daniele Lo Presti.

Nel corso dell’operazione una pattuglia, nella centralissima Marina Garibaldi, fermava il conducente di un motociclo che dichiarava immediatamente di essere privo di patente.

Da una verifica risultava che il quarantaquattrenne di Barcellona Pozzo di Gotto circolava da un anno senza assicurazione e con patente mai conseguita per cui gli agenti hanno applicato una sanzione complessiva di 6.000 euro, oltre al fermo amministrativo per tre mesi ed il sequestro del mezzo. Nel corso della stessa operazione, lungo la strada provinciale 72, personale della Sezione Radiomobile, dotato di impianto autovelox, ha rilevato trentanove superamenti dei limiti di velocità ed ha proceduto al ritiro di una patente scaduta e ad una contestazione per guida senza cinture.