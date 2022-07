Un’ingente perdita d’acqua è stata segnalata dai nostri lettori in via Moleti, nel tratto di strada compreso tra via Umberto I e via Roma. La perdita ha causato, a partire da ieri sera, una copiosa ed ininterrotta fuoriuscita d’acqua, in un periodo particolare di siccità, in cui l’erogazione d’acqua corrente nelle abitazioni subisce durante la giornata frequenti interruzioni in molte zone della città.