Il tecnico barcellonese Sebastiano Spinella premiato come miglior allenatore di serie C2 di calcio a 5

Il tecnico barcellonese Sebastiano Spinella è stato premiato come miglior allenatore della stagione 2021-22 del campionato di Serie C2 – Girone B di calcio a 5.

Il meritato riconoscimento è stato attribuito dalla Figc Sicilia, in occasione della terza edizione degli “Oscar del Futsal Siciliano”, kermesse sportiva curata da Giovanni Lombardo, Riccardo Scardina, Alessio Patti e Alessandro Castellese.

“Questo premio mi riempie d’orgoglio – afferma Spinella – perché nel Girone B erano presenti tanti allenatori molto competenti. E’ un premio che mi ripaga del lavoro svolto con professionalità con la compagine del Vivi Don Bosco di Barcellona”. La squadra barcellonese, guidata in panchina da Sebastiano Spinella, si è posizionata in un girone difficile al 5^ posto finale con 40 punti su 22 gare disputate, frutto di 12 vittorie, 4 pareggi e 6 sconfitte con 92 gol fatti e 58 subiti seconda miglior difesa del girone. Il premio è assegnato dai capitani delle rispettive squadre del girone, insieme ad altri due mister in nomination Enzo di Salvo del Bagheria e Francesco La Targia del Villabate.

Sebastiano Spinella, detto Spilla, era già stato premiato, nella stagione 2016/17, dopo la vittoria del campionato di Serie C2 con il Città di Oliveri. Il riconoscimento è stato accolto con soddisfazione anche dalla dirigenza della Vivi Don Bosco: “Complimenti al nostro mister per aver conseguito il titolo di miglior allenatore del girone B di C2. A lui i nostri migliori complimenti. Un premio che sottolinea gli sforzi societari nel ricercare sempre il top per la nostra piccola realtà”.

“Voglio condividere questo riconoscimento con la squadra, la società e lo staff – conclude Spinella -perché tutti insieme abbiamo davvero svolto un ottimo lavoro dimostrando sempre il nostro valore educativo e sportivo, grazie specialmente ai ragazzi che con le loro prestazioni hanno regalato questa enorme soddisfazione. Questo premio lo dedico a mia moglie per la pazienza avuta nei post partita. Un ringraziamento speciale ai capitani che mi hanno votato e all’organizzazione dell’evento Futsal Sicilia per averci donato un pomeriggio piacevole che rafforza la crescita del futsal siciliano”.