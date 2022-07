Basket serie C Gold, il messinese Federico Caroè è la nuova guardia dell’Orsa Barcellona

L’Orsa Basket Barcellona ha ufficializzato l’arrivo in giallorosso di Federico Caroè, guardia classe 2003 di 195 cm, con il quale ha sottoscritto un contratto biennale.

Federico è cresciuto sportivamente nelle fila del Lions Basket Messina. Tra il 2017 e il 2019 ha vissuto l’esperienza nei settori giovanili della Viola Reggio Calabria e dell’Universo Basket Treviso, venendo anche convocato nella Rappresentativa Siciliana. Dal 2019 al 2021 ha milita nel Domenico Savio Messina in Serie D, con una media di 26 punti a partita. Nella passata stagione ha vestito la maglia dei Lions Basket Messina in Serie C Silver ed ha chiuso il campionato da capocannoniere con 660 punti segnati in 21 gare (31.4 punti di media a partita).

Federico Caroè si unisce al play argentino Emanuel Fernandez ed al play/guardia Simone Cortina, nella composizione di un roster che nelle prossime settimane sarà completato seguendo la linea dei giovani italiani e stranieri da valorizzare.