Barcellona, ritorna dopo due anni il festival cortometraggi “In…Corto”

L’associazione Mutamenti Liberi, dopo due anni di pandemia, torna a riproporre l’appuntamento con il festival per cortometraggi “In… Corto”.

L’appuntamento con la kermesse è fissato sabato 16 luglio 2022 alle 20 presso l’Auditorium del Parco Urbano “Maggiore La Rosa” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Le opera che hanno aderito alla terza edizione del concorso sono state divise in tre sezioni: “In… corto 2022”, “Sicilia In… corto 2022” e “Barcellona In… corto 2022”, in base alla tematica trattata. La giuria Opere di qualità, formata dal presidente, il regista e sceneggiatore Davide Vigore, insieme agli attori Tiziana Lodato e David Coco, è impegnata nel difficile compito di selezione e valutare i cortometraggi presentanti da registi provenienti da tutta Italia.

L’Associazione Culturale Mutamenti Liberi, da anni attiva sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), ha messo insieme l’impegno di Anna Maria Puliafito, Salvina Merlino, Mariagrazia Milioti, Maria Pia Biliardo, per tornare a riproporre il concorso, dopo due anni di interruzione a causa della pandemia da Covid-19. “Sarà una serata – sottolineano gli organizzatori – da dedicare al cinema e alla cultura, un modo per tornare a condividere insieme passioni ed emozioni”.

La conduzione del Festival è stata affidata alla scrittrice e giornalista Valentina M. Di Salvo ed all’esperto di cinema e televisione Andrea Brancato.