Serie C Gold, Simone Cortina torna all’Orsa Barcellona

L’Asd Orsa Basket Barcellona continua a lavorare per consegnare allo staff tecnico giallorosso un roster competitivo in vista della prossima stagione di serie C Gold.

È stato così annunciare il ritorno di Simone Cortina, play-guardia classe 2000 di 185 cm, tra i talenti più limpidi cresciuti nel settore giovanile dell’Orsa Barcellona.

Cortina, dopo aver iniziato il suo percorso con la Zannella Cefalù, ha vestito la maglia giallorossa dal 2017 al 2020, contribuendo alla vittoria della Serie C Silver e dell’Under 20 nella stagione sportiva 2018-2019. In questi anni ha vestito le casacche della Fortitudo Messina e del Castanea, prima di fare esperienza in Spagna.

Cortina si aggiunge al play argentino Emanuel Fernandez, annunciato nei giorni scorsi dalla società barcellonese.