Calcio Eccellenza, la Nuova Igea Virtus riporta a casa il centrocampista Giovanni Biondo

Giovanni Biondo, conosciuto tra gli appassionati con il nomignolo di “Biondino”, torna a vestire la maglia della prima squadra della sua città!

La trattativa, sostenuta dal direttore sportivo Benedetto Bottari e dal tecnico Pasquale Ferrara, si è chiusa oggi con la reciproca soddisfazione delle parti. Giovanni Biondo, 31 anni, è reduce dalla buona stagione con la maglia del Cittanova, dopo l’esperienza calabrese a Corigliano e i due anni con Akragas.

La società, dopo aver definito l’incarico di presidente per Bartolo Costantino, ha preannunciato una conferenza stampa che si terrà nei prossimi giorni, per ufficializzare il logo della Nuova Igea Virtus e per presentare il nuovo acquisto Giovanni Biondo.