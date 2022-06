Si è insediato ieri il Consiglio comunale di San Piero Patti, Maria Pia Germanà eletta presidente

Con la prima seduta svoltasi ieri sera a partire dalle 18, si è ufficialmente insediato il Consiglio comunale di San Piero Patti dopo le elezioni amministrative dello scorso 12 giugno.

Completate le formalità di rito, consistenti nel giuramento dei consiglieri eletti e nella procedura di verifica delle compatibilità e di convalida, il civico consesso è passato al giuramento del sindaco Cinzia Marchello e all’elezione del presidente e del vicepresidente.

Il primo cittadino ha giurato di fronte al consiglio e ha poi preso la parola per ringraziare la cittadinanza per la fiducia accordata alla sua persona e a tutta la squadra che l’ha sostenuta. Il sindaco Marchello, augurando buon lavoro a tutto il consiglio comunale, ha affermato di considerare ormai conclusa la fase della campagna elettorale e di essersi già immersa nell’attività amministrativa insieme alla propria squadra.

A guidare per i prossimi cinque anni il civico consesso sarà la consigliera Maria Pia Germanà, già prima eletta della lista San Piero Insieme, che ha riportato la maggioranza dei voti espressi.

Ad affiancarla sarà il consigliere Sergio Fiore che ha ricoperto la stessa carica nella passata consiliatura. Al presidente e al vicepresidente, che hanno ringraziato il consiglio per la preferenza espressa, sono stati formulati gli auguri di buon lavoro da parte della giunta e dei gruppi consiliari di maggioranza e opposizione.

Per quanto riguarda il gruppo di maggioranza San Piero Insieme, che sostiene l’amministrazione Marchello, è stato comunicato che a guidare la compagine nel civico consesso sarà la consigliera Laura Gulino; ad affiancarla con il ruolo di vicecapogruppo sarà la consigliera Claudia Nasissi. Il gruppo, in cui spicca una significativa componente femminile, risulta formato anche dai consiglieri Giacinta Fazio e Tindaro Schepisi, oltre che dal presidente Germanà, dal vicepresidente Sergio Fiore e dai membri della giunta Armando Interdonato e Salvino Fiore. In generale, è da segnalare la consistente presenza femminile all’interno del consiglio tra maggioranza e opposizione, corroborata dall’elezione di una donna alla presidenza d’aula.

Ultimo punto affrontato dal consiglio comunale è stata la presentazione della giunta municipale che è stata nominata dal sindaco Marchello nei giorni scorsi ed è formata da Salvino Fiore, Armando Interdonato, Gianluca Di Bella e Salvatore Pantano. Il primo cittadino ha comunicato ufficialmente al consiglio l’attribuzione delle deleghe di competenza ai quattro assessori esponendo brevemente le motivazioni delle scelte fatte.