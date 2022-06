Emergenza rifiuti, i limiti nel conferimento in discarica bloccano la bonifica di molte zone di Barcellona: preoccupa il torrente Idria

I residenti di diverse zone della città del Longano sono esasperati per la presenza di vere e proprie discariche a cielo aperto, che si sono create nei giorni del blocco della raccolta dell’indifferenziato.

La brutta abitudine di molti cittadini ha creato montagne di rifiuti anche a ridosso delle abitazioni, ma se in alcune zone centrali, come piazza stazione e piazza Europa Unita, la situazione sta tornando pian piano alla normalità, per altre come la via Amendola e soprattutto la copertura del torrente Idria, ma anche in zone più periferiche, il cumulo di immondizia continua a crescere di giorno in giorno.

La consigliera comunale Melangela Scolaro ha segnalato proprio l’esasperazione dei residenti delle abitazioni che si affacciano sulla copertura del torrente Idria: “Siamo davanti ad una grave situazione di rischio igienico sanitaria in questa zona. Le persone, in questi giorni di gran caldo, anche nelle ore notturne, sono costrette a tenere le finestre chiuse per il cattivo odore prodotto dai rifiuti accumulati ormai da giorni. Gli stessi residenti temono che qualcuno possa pensare di risolvere il problema in modo illegale, dando fuoco ai rifiuti, e sono seriamente preoccupati”.

L’amministrazione comunale e la ditta incaricata hanno però il problema del limite del conferimento dei rifiuti indifferenziati nella discarica di Trapani, dove oggi l’unico mezzo autorizzato è stato bloccato all’ingresso perchè era stata superata la quantità giornaliera che il sito trapanese può ricevere. Dopo i primi giorni di riapertura, in cui è stato effettuato un intervento più deciso nelle zone del centro, l’emergenza nelle zone più periferiche è rimasta preoccupante.