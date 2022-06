Basket, l’Orsa Barcellona ufficializza l’ingaggio del play argentino Emanuel Fernandes Pena

L’Orsa Basket Barcellona, che nella prossima stagione affronterà il campionato di serie C Gold, ha ufficializzato il primo acquisto da mettere a disposizione dello staff tecnico giallorosso, che è stato confermato rispetto alla passata stagione.

La formazione guidata da Filippo Biondo potrà contare sull’atleta argentino Emanuel Carlos Fernández Pena, play, classe 2002 di 185 cm, con il quale la società ha sottoscritto un contratto di durata biennale.

Fernández Pena torna in Italia dopo l’esperienza alla Nuova Pallacanestro Messina in Serie C Silver nella stagione sportiva 2020-2021, nella quale diede il suo contributo con 24 presenze ed una media punti di 10.5 a partita.

L’arrivo del ragazzo è stato possibile grazie all’accordo raggiunto con la Players Group, l’agenzia che ha collaborato alla positiva conclusione della trattativa.

Nei prossimi giorni sarà ufficializzato anche la conferma dello staff tecnico, che insieme a coach Filippo Biondo, sarà composto anche Giuseppe Pirri e da Ryan Bucci.

La società barcellonese guarda infine con soddisfazione al percorso del play Josue Bangu classe 2004, tra i protagonisti della passata stagione, cresciuto nel vivai giallorosso. Da domani, infatti, sarà in prova con la Pallacanestro Udine di serie A2 ed ha diverse richieste da società di Serie B.