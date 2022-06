I Piccoli Cantori di Barcellona P.G.: una realtà premiata per l’impegno e la passione dei suoi protagonisti

L’ultimo successo in ordine tempo per il coro di voci bianche dei “Piccoli Cantori” di Barcellona Pozzo di Gotto, quello del concorso nazionale di Vittorio Veneto, rappresenta solo un ulteriore momento di crescita per una realtà che, grazie all’impegno di chi ha creduto nell’ambizioso progetto della direttrice Salvina Miano, ha conquistato non solo gli appassionati di musica coreutica ma soprattutto i cuori di chi ha avuto l’opportunità di ascoltare le performance dei ragazzi barcellonesi.

Per celebrare questo momento così importante, di ripresa dell’attività dopo un blocco biennale legato alla pandemia, abbiamo dedicato uno Speciale 24live con l’intervista video al m° Salvina Miano, con le sensazioni di alcuni componenti del coro e con le parole di grande stima ed affetto rivolte dai ragazzi alla loro direttrice. Buona visione