La ditta incaricata dal Comune per la manutenzione della rete idrica ha provveduto a ripristinare la fontanella pubblica della frazione Centineo.

Nei giorni scorsi un lettore aveva segnalato il guasto alla redazione di 24live, che perdurava da un anno e mezzo, per una problema strutturare nella conduttura dell’acqua. L’auspicio è che anche i cittadini manifestino senso civico, senza danneggiare la fontana come accaduto in altre zone della città.