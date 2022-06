Barcellona, via libera della giunta all’assegnazione di tre lotti dell’area artigianale di Sant’Andrea

La giunta comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha approvato il bando per l’assegnazione di 3 lotti dell’area P.I.P. .(Piano Insediamenti Produttivi), la zona artigianale di Sant’Andrea.

La proposta, firmata dall’assessore Tommaso Pino, avvia la procedura di assegnazione, in diritto di superficie o proprietà, di tre lotti edificabili, con destinazione artigianale, ed eventualmente di altri lotti che si rendessero disponibili nel periodo di vigenza quinquennale della graduatoria, che scaturirà appunto del bando approvato.

Questo sono i lotti attualmente disponibili:

Lotto n. Particella Superficie catastale 25 1362 585 mq ca. 34 1412 585 mq c.a. 40 1861 585 mq c.a.

Le ditte interessate dovranno presentare la domanda di partecipazione al bando e sarà quindi redatta una graduatoria per l’assegnazione dei tre lotti al momento disponibili.

“Si tratta di un’importante occasione – afferma l’assessore Tommaso Pino – per favorire lo sviluppo del settore artigianale nel nostro territorio e quindi per gli operatori interessati che potranno realizzare, grazie a questa opportunità, strutture ampie e idonee per lo svolgimento della loro attività. Invito tutti gli artigiani a consultare il sito del nostro Comune per poter partecipare al bando di assegnazione dei lotti”.