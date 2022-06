Barcellona, rinnovata la convenzione con i volontari di Protezione Civile dell’ANPAS “Club Radio CB”

L’Amministrazione comunale di Barcellona ha rinnovato la convenzione con l’associazione di Protezione Civile dell’ANPAS “Club Radio CB” per l’attività a supporto della popolazione in caso di calamità naturale e nell’attività antincendio, insieme al supporto che i volontari hanno sempre garantito nella gestione dell’ordine pubblico durante la manifestazione organizzate in città.

L’assessore Tommaso Pino

L’associazione, presieduta da Marco Anastasi, collabora con il comune di Barcellona Pozzo di Gotto da oltre 25 anni ed è un punto di riferimento per tutte le situazioni di assistenza ed emergenza che si verificano sul territorio. Con i suoi 90 volontari è presente nella prevenzione e lotta antincendio, nell’assistenza alle persone in situazione di disagio, nel controllo del territorio in caso di allerta meteo, nella ricerca di persone disperse con ausilio di unità cinofile, nella divulgazione delle buone pratiche di protezione civile e di primo soccorso, e tanto altro.

“La loro opera sul territorio – commenta l’assessore alla Protezione civile Tommaso Pino – è stata di notevole importanza nel corso dei vari eventi alluvionali nonché nell’emergenza della pandemia covid19 con distribuzione di mascherine, generi alimentari e buoni pasto, sanificazioni, assistenza psicologica e centro di ascolto, attività per le quali ha ricevuto anche l’attestato di benemerenza civica da parte dell’Amministrazione e della città”.