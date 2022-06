Barcellona, raffica di multe per il mancato rispetto dei sensi unici a tempo di Sant’Antonino e dell’Immacolata

Gli automobilisti di Barcellona Pozzo di Gotto dovranno prestare attenzione ad alcuni segnali stradali, che hanno introdotto il senso unico di marcia limitatamente ad alcune fasce orarie.

Dal 30 maggio infatti è stato disposto il senso unico di marcia dalle 8 alle 14 sul via avv. Antonino Pino, per chi proviene dalla via Statale Sant’Antonino e vuole raggiungere l’ufficio postale e la via Camarda. Solo nella giornata odierna gli agenti della Polizia Municipale hanno sanzionato una ventina di automobilisti che non ha rispettato il divieto d’accesso. Per immettersi sulla via Antonino Pino di mattina è quindi necessario percorrere la via Camarda, dove ha sede la Procura.

Il divieto d’accesso in direzione monte-mare durante l’orario mattutino di ingresso e di uscita delle scuole è in vigore sulla via Immacolata all’altezza dell’Istituto comprensivo Bastiano Genovese. La strada è percorribile in direzione di piano Carrubbara e della via Umberto I e anche in questi giorni sono state numerose le sanzioni elevate agli automobilisti che hanno percorso quel tratto di strada senza tenere conto del senso unico.