Atletica Leggera, grande soddisfazione per gli atleti dell’Amatori Duilia di Barcellona ai campionati italiani Allievi

Gli atleti dell’Amatori Duilia di Barcellona Pozzo di Gotto hanno ottenuto uno straordinario risultato nei Campionati Italiani Allievi, che si sono svolti presso l’arena Civica di Milano “Gianni Brera”.

La soddisfazione più grande è arrivata dal quartetto della staffetta 4×100 maschile, composta da Andrea Sindoni, Antonio Gangemi, Tindaro Orlando e Giuseppe Bartolone, che si è piazzato all’8º posto col tempo 43”91 ed è salita sul podio.

Una gioia immensa dei ragazzi, consapevoli non solo del piazzamento ottenuto, ma anche per aver migliorato la prestazione che ha assunto un valore in più essendo stato fatto ad un campionato italiano, è stata condivisa con l’intera rappresentativa barcellonese, completata da Lucrezia Rao Genovese e da Giusy Sframeli, e guidata dall’allenatore Emanuele Torre.

La tre giorni meneghina, resa ancor più impegnativa dal clima afoso che ha caratterizzato la manifestazione, ha regalato altri risultati interessanti per i colori dell’Amatori Duilia Barcellona.

Nel dettaglio, in ordine cronologico, sono stati ottenuti questi risultati:

40º Giuseppe Bartolone nei 100 mt Allievi con il tempo di 11”78

32º Antonio Gangemi nei 400 mt ostacoli con il tempo di 59”41

20º Lucrezia Rao Genovese nel salto in alto Allieve con la misura di 1,56 mt

17º Giusy Sframeli nel getto del peso Allieve con la misura di 10,33 mt

“Mi ritengo soddisfatto e orgoglioso di tutti i miei ragazzi – afferma il tecnico Emanuele Torre – ed ho rivisto scene e provato emozioni di quando ero atleta. Sono contento di aver raccolto buoni risultati da questo anno sportivo che comunque non è ancora terminato. Torniamo da Milano consapevoli delle nostre capacità e della crescita costante e graduale di tutto il gruppo. Il merito è soprattutto del lavoro e del sacrificio che ci ha portato ad essere ogni giorno ed ogni ora al campo di atletica dello stadio D’Alcontres”.