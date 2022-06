Barcellona, la festa in famiglia per i 100 anni di nonna Gaetana Scolaro in via Case Siena

Circondata dall’affetto dei suoi cari, nonna Gaetana Vincenza Scolaro ha festeggiato ieri sera i suoi 100 anni di vita.

Accanto a lei ci sono stati il figlio Mario Mazzeo, dipendente comunale in pensione, con la moglie Rosa Bambaci, i nipoti Luigi e Enza Mazzeo, con i rispettivi coniugi Francesca e Sebastiano, i pronipoti Giada, Mario ed Elisa e i familiari che hanno partecipato alla festa organizzata presso l’abitazione di via Stretto Case Siena, a Pozzo di Gotto.

Ad omaggiare la nonnina è stato presente anche il sindaco Pinuccio Calabrò, che ha consegnato un omaggio floreale e non ha nascosto la soddisfazione per la longevità riscontrata in questi anni sul territorio di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nonna Gaetana è originaria del quartiere Marsalini ed ha sempre lavorato nel settore dell’ortofrutta, fino a quando, circa 40 anni fa, una caduta dalle scale l’ha costretta a rimanere a letto, per i postumi della frattura al femore. Da allora non si è più ripresa pienamente, ma nonostante la difficoltà nella deambulazione, con il fondamentale impegno della nuora Rosa, che l’ha sempre accudita amorevolmente, ha avuto la forza e la determinazione di rimanere aggrappata alla vita con tutte le forze.

Per i nipoti Luigi ed Enza, nonna Gaetana è un esempio di vita e come racconta lo stesso nipote, finanziere presso il comando di Milazzo, ha contribuito in modo fondamentale alla loro crescita umana e caratteriale.

La redazione di 24live rinnova gli auguri a nonna Gaetana ed ai suoi familiari.