Barcellona, attivata la piattaforma per la consultazione online del piano regolatore, delle mappe catastali e del PAI

L’assessore comunale all’edilizia privata e all’urbanistica Tommaso Pino ha comunicato l’attivazione della sistema informatico territoriale, all’indirizzo http://sit.halleysud.it/ che consentirà a tutti i tecnici del settore di consultare importanti informazioni.

“Saranno disponibile – afferma l’assessore – alla consultazione il piano regolatore generale, le mappe catastali, il Pai Piano per l’Assetto Idrogeologico, e tantissime altre informazioni per chi opera nel settore dell’urbanistica. Si tratta di un sistema innovativo che è tutt’ora in fase di aggiornamento con l’inserimento di ulteriori dettagli utili all’utente”.