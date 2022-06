Segnalazione di un lettore: la fontana pubblica di Centineo è guasta da oltre un anno e mezzo

La fontana pubblica del quartiere Centineo, uno dei punti di ritrovo per i residenti e di ristoro per i ciclisti di passaggio, non funziona da circa un anno e mezzo.

Un nostro lettore ha segnalato il problema alla redazione di 24live: “La fontana ha un problema legato alla tubazione dell’acqua ed occorre la sostituzione di alcuni componenti per ripristinarne la piena funzionalità. Preferiscono invece tenerla chiusa anziché sistemarla e dare ristoro agli innumerevoli ciclisti che ogni giorno passano, credendo di potersi dissetare, e restano a bocca asciutta. Sarebbe un’intervento importante anche per ridare al quartiere quel simbolo vitale rappresentato metaforicamente dalla stessa fontana. Grazie e spero in un positivo riscontro”.