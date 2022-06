Barcellona, la commedia harmonica “La Pazzia Senile” chiude stasera i festeggiamenti per Sant’Antonio da Padova

Dopo il grande successo della prima edizione della Notte degli Artisti, organizzata ieri sera per le vie di Sant’Antonino, si chiude oggi il cartellone degli eventi organizzati per i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio da Padova.

Stasera dalle 19,30 presso il chiostro del Santuario di S. Antonio a Barcellona P.G., l’Accademia Filarmonica di Messina proporrà “La pazzia senile” una commedia harmonica di Adriano Banchieri, tradotta in dialetto messinese dall’attore e regista Antonio Previti, con la lettura teatralizzata in versi rimati, accompagnato dall’attrice Gabriella Zecchetto.

Si esibiranno al cembalo Giannalisa Arena, al Flauto diritto Carmen Mazzeo ed alla Dulciana Raffaele Benedetto. La commedia sarà eseguita con costumi e strumenti rinascimentali dal coro Luca Marenzio diretti dal M° Carmine Daniele Lisanti.