Emergenza rifiuti, l’invito ai cittadini dell’amministrazione comunale di Barcellona: “Ridurre l’indifferenziato”

L’emergenza rifiuti, innescata dalla chiusura della discarica di Trapani e dalla conseguente impossibilità di conferire i rifiuti raccolti sul territorio nella frazione del secco residuale meglio conosciuta come “indifferenziato”, rischia di esplodere in tutta al sua gravità se i cittadini non adotteranno le giuste precauzione, attuando una corretta differenziazione dei rifiuti domestici.

Il sindaco Pinuccio Calabrò, l’assessore all’ambiente Paolo Pino e l’intera Amministrazione comunale, appresa la notizia dalla Dusty hanno diffuso su tutti i canali di comunicazione un invito rivolto ai barcellonese.