Atletica Leggera: grande partecipazione per gli atleti barcellonesi ai campionati italiani di Milano

Prevista una presenza importante e grande partecipazione di atleti barcellonesi ai Campianati Italiani Allievi di atletica leggera che si terranno all’Arena di Milano dal 17 al 19 giugno.



Presenza importante quest’anno per i colori della Duilia alla prima importante kermesse nazionale dedicata agli atleti nati nel 2005/2006. Si presenteranno sui blocchi di partenza e in pedana ben 6 atleti della società barcellonese che hanno ottenuto i minimi di partecipazione indicati dalla federazione per accedere a questi campionati individuali.

Per alcuni si tratta della prima esperienza.

In ordine di svolgimento delle gare debutteranno in pista venerdì Giuseppe Bartolone nella gara dei 100 mt con un tempo di accredito di 11”29 a seguire il suo compagno di squadra Antonio Gangemi nei 400 ostacoli col tempo di 58.69.

Il giorno dopo con gara mattutina sarà la volta dell’esperto Rao Genovese Lucrezia nel salto in alto che quest’anno si è migliorata di 3 cm e che per un soffio non è riuscita nell’impresa di qualificarsi anche nei 400 ostacoli. Sempre sabato vedremo impegnata la “Monfortese” Giusy Sframeli nel getto del peso da 3kg che migliorandosi con la misura di 11.48 mt ha coronato il sogno di poter partecipare ad una competizione nazionale.

Nel tardo pomeriggio di sabato poi sarà la volta del quartetto della 4x100mt composto da Andrea Sindoni, Antonio Gangemi, Tindaro Orlando e Giuseppe Bartolone che già ad aprile laureandosi campioni regionali di staffette, avevano staccato il pass per gli italiani, fermando il cronometro in 44.89.

Molto soddisfatto l’allenatore Emanuele Torre non solo per i risultati tecnici ottenuti dai suoi ragazzi ma

Anche per il numero di atleti che hanno raggiunto questo obiettivo, aggiunge torre che molti altri suoi ragazzi si sono ben distinti quest’anno arrivando vicini a prestazioni importanti, e questo ci fa bene sperare per le finali nazionali a squadre dove la duilia col suo team di tecnici sta presenziando e ottenendo posizioni di rilievo in Sicilia.

I campionati italiani saranno trasmessi sul sito www.atletica.tv a partire da venerdì mattina.