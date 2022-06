Barcellona, saranno ricordate domani le vittime del disastro ferroviario di Sant’Antonio del 1969

La Pro Loco Manganaro, l’Accademia Musicale Balotta e gli abitanti del quartiere di Sant’Antonio, con il patronicio dell’Amministrazione comunale di Barcellona, ricorderanno domani pomeriggio le vittime del disastro ferroviario che nelle prime ore del mattino del 15 giugno 1969, nella galleria di S. Antonio, causò otto morti e decine di feriti: Biagio Bonifacio, Francesco Cardile, Filadelfio Di Leo, Francesco Di Salvo, Claudio Fisauli, Pasquale Pugliatti, Salvatore Santamaria e Antonino Saglimbeni.

Il Sindaco Giuseppe Calabrò e il Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paride Pino, a nome di tutta la comunità di Barcellona Pozzo di Gotto, della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale, saranno presenti all’iniziativa che, alle 18 di domani, si terrà in via Saia Ciraolo a Sant’Antonio, nel luogo in cui è stata recuperata la lapide che ricorda la tragedia di 53 anni. A nome della comunità di Barcellona Pozzo di Gotto sarà deposto un omaggio floreale.

La cerimonia sarà introdotta dai saluti del sindaco Pinuccio Calabrò, del presidente della Pro Loco Manganaro Salvatore Scilipoti e del presidente onorario della stessa associazione Gino Trapani. Sono previsti inoltre gli interventi e le testimonianze di Felice Mancuso, tra i soccorritori all’epoca con i mezzi del’Esa, dell’ex senatore Domenico Nania, dell’ex sindaco di Messina Renato Accorinti, amico di Salvo Santamaria, ed il cantastorie Fortunato Sindoni, che insieme al fratello Felice fu il primo soccorritore subito dopo l’impatto tra i due treni all’interno della galleria. Lo stesso cantastorie si esibirà in un recital proponendo due ballate: “Ottu morti mi li portu” sulla tragedia di Barcellona del 1969 e “Disastro annunciato” sull’incidente ferroviario di Rometta, di cui ricorre il ventennale il prossimo 20 luglio 2022.

“L’Amministrazione comunale – si legge in una nota – rinnova il proprio commosso pensiero anche ai soccorritori, ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al personale sanitario e a tutti coloro, compresi i cittadini della frazione di Sant’Antonio, che al tempo s’impegnarono nell’opera di soccorso con grande coraggio e spirito di sacrificio, espressione di quell’elevato sentimento di solidarietà civica per la quale fu attribuita a Barcellona Pozzo di Gotto medaglia d’argento al merito civile”.