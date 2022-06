Terme Vigliatore: il TAR rigetta la richiesta di risarcimento di un’azienda florivivaistica per oltre 2 milioni di euro

Rigettata richiesta di oltre due milioni di euro per risarcimento ad una nota azienda florovivaistica per danni alle strutture, alle piante ed agli impianti avanzata nei confronti del Comune di Terme Vigliatore

Il Tribunale Amministrativo – sezione di Catania con sentenza dell’8 giugno riconosce solo il risarcimento per la illegittima occupazione del fondo, quantificato in poco più di 7 mila euro e rigetta la richiesta degli oltre due milioni di euro per i danni alle strutture ed alle piante, ritenendoli indimostrati.

Il Comune di Terme Vigliatore, difeso dall’avv. Antoniele Imbesi, non deve quindi pagare gli oltre due milioni di Euro chiesti dalla azienda florovivaistica.

Un’ occupazione originariamente legittima, divenuta poi illegittima per lo spirare del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

Secondo i ricorrenti le procedure espropriative e la conseguente occupazione illegittima avrebbero causato alla azienda i seguenti danni: euro 439.077 per danni alle strutture aziendali, euro 1.297.218 per perdita piante, euro 410.289 per ripristino condutture di irrigazione.

Una vicenda articolata e complessa che si è chiusa in primo grado che aveva avuto inizio nel 2014.

Avv. Antoniele Imbesi