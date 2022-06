Elezioni Comunali 2022 – i risultati definitivi e gli eletti al consiglio comunale di Merì

A Merì con la conferma dell’uscente Filippo Bonansinga si registra l’affermazione della lista Rinascita Meriese 2.0, che porta in consiglio comunale i primi sette candidati in grassetto nella tabella. L’opposizione sarà rappresentata dalla lista Avanti Uniti per Merì, con il candidato a sindaco Felice Borghese ed i primi due candidati più votanti nella stessa lista.

Felice Borghese 701 Filippo Bonansinga 742