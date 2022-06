Comunali 2022, scende l’affluenza alle urne a Furnari, Merì e Montalbano E.: sale a Castroreale

Bocciata la consultazione referendaria anche in provincia di Messina, l’attenzione si concentra sul voto della amministrative nei 38 comuni messinesi.

L’unico dato disponibile al momento è quella dell’affluenza alle urne dopo la chiusura dei seggi. Il dato conferma un calo dei votanti più marcato a Furnari, con 2344 votanti e una riduzione di oltre 5 per cento rispetto alle stesse consultazione del 2017. Scende anche se di poco l’affluenza anche a Merì e Montalbano Elicona, rispettivamente con 1460 e 1468 votanti, mentre risale di ben 16 punti percentuali il dato su Castroreale, con 1555 votanti, che però ne confronto è condizionato dal fatto che cinque anni fa l’uscente Portaro, non ricandidato in queste elezioni, correva senza avversario, ma solo con il quorum raggiunto d’un soffio con il 50,10 per cento. Non è ancora pervenuto il dato su Novara di Sicilia, dove alle 19 avevano 694 elettori, con un leggero incremento delle percentuali al 41,93 per cento.