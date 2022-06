Election day a Messina e provincia: affluenza media al 7,5% per i referendum, al 20% dove si vota per le Comunali

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato i dati sull’affluenza alle urne per i cinque quesiti referendari. Ci sono ritardi invece nella pubblicazione dei riferimenti per le Comunali in provincia di Messina sul portale della Regione Sicilia.

Per i referendum in provincia di Messina con il dati riferiti a 103 su 108 (mancano Messina, Merì, Longi, Naso e Santa Lucia del Mela) ha votato il 7,55 per cento degli aventi diritto. A Barcellona il dato è del 3,25 per cento ed a Milazzo del 3,05 per cento, in linea con gran parte dei Comuni dove non si vota per il rinnovo della cariche amministrative. Diverso è il discorso proprio per questi centri, dove la percentuale media sale sopra il 20 per cento. Ecco i dati dell’affluenza per i referendum nei Comuni del comprensorio chiamati ad eleggere il sindaco ed i consiglieri, che non dovrebbero discostarsi di molto rispetto a quelli delle Amministrative.