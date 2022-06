Barcellona P.G. ha ricordato la memoria del sottocapo della Marina Pasquale Simone Neri

L’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, rappresentata dall’assessore Paolo Pino ed il Presidente del Consiglio Comunale, Angelo Paride Pino, in rappresentanza del civico consesso, hanno ricordato la memoria di Pasquale Simone Neri, giovane sottocapo della Marina Militare, Medaglia d’Oro al Valor Civile, caduto l’1 ottobre 2009 durante l’alluvione di Giampilieri, frazione collinare di Messina. Il marinaio, con generoso ed eroico slancio, si impegnò nel tentativo di mettere in salvo alcune persone nel corso della disastrosa alluvione che quel giorno si era abbattuta sul versante ionico del territorio comunale di Messina. In quei momenti concitati salvò la vita ai genitori, allo zio disabile, ad una vicina ed a due sue amiche, prima che essere travolto dalla piena quando si era lanciato ancora nel tentativo di aiutare una donna e il suo nipotino.

Il ricordo di oggi, con la deposizione di un omaggio floreale deposto presso il monumento dedicato a Pasquale Simone Neri sul lungomare di Spinesante, è un modo scelto dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò per onorare la festa della Marina Militare

“Per tutti noi – affermano l’assessore Paolo Pino ed il presidente del consiglio Angelo Paride Pino – il sottocapo Simone Neri deve continuare ad essere un esempio di virtù civili, per il modo in cui ha sacrificato la sua via per salvare quelle degli altri in una situazione tragica come l’alluvione di Giampilieri. Per questo Barcellona Pozzo di Gotto rende onore alla sua memoria”.