L’Academy Barcellona ha festeggiato l’anno appena trascorso e la vittoria dell’ultimo torneo

Lo scorso lunedì a Oliveri, la Scuola Calcio Academy Barcellona ha celebrato la vittoria del torneo di Corigliano riservato alla categoria “Primi calci” e la fine dell’anno accademico appena trascorso.

La Scuola Calcio Academy, affiliata con il Genoa Calcio, conta più di 150 atleti iscritti dalla sua nascita nel 2017.

Nonostante la giovane età, ha bruciato le tappe e oggi partecipa a tutti i campionati giovanili conseguendo ottimi risultati grazie ad uno staff tecnico di qualità coordinato da Ignazio Costa, che ha un passato da osservatore nel Milan e nel Genoa.

La serata, organizzata grazie alla regia del Mister Pietro Genovese, si è snodata in un momento conviviale e di intrattenimento, in cui ragazzi e genitori hanno condiviso momenti di spensieratezza. Il Ristorante – Pizzeria Donna Rosa ha ospitato la squadra che si è divertita grazie a sfilate ed esibizioni canore, per una competizione amichevole tra compagni di squadra.

Oltre allo staff e al direttivo dell’Academy, la serata è stata presenziata dall’Assessore allo Sport di Oliveri Rosa Alessandro che si è resa disponibile ad ospitare la giovane squadra barcellonese negli impianti sportivi del comune e animata da Francesco Anania.

Una giuria composta dall’assessore Alessandro, dal presidente Adalgisa Italiano, dall’avv. Rita Ielasi e da Cristina Saja ha decretato i simpatici vincitori della competizione non-calcistica per chiudere in bellezza una serata all’insegna della socializzazione e dei valori sportivi in cui l’Academy Barcellona crede fermamente come incubatori di educazione.