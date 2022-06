Presentazione del libro “Sulla Musica intellegibile, un nuovo modo di sentire la musica, intendendola”

Il testo, rivolto agli addetti ai lavori e non, affronta una profonda digressione dimostrando come la Musica, nei suoi molteplici linguaggi, possa diventare fruibile a tutti e possa generare sentimenti, sensazioni, capacità di predisposizione all’ascolto, creando nuovo punti di osservazioni svincolati da influenze e preconcetti esterni.

Dichiara il suo autore in una recente intervista rilasciata per il nostro giornale: “Quando ho scritto questo libro pensavo a quanto la musica sia diffusa! Ognuno trasmette la sua sensazione, il proprio giudizio, ma credo anche che questo processo spesso non abbia un’ espressione veramente libera e priva di influenze. Allora ho pensato di porre una riflessione collettiva e di rendere tutti partecipi della mia teoria intelligibile. Far riflettere su come la capacità di ascolto e lo sviluppo dei processi di pensiero rende consapevoli della realtà e permette di fare scelte non automatiche. Nel libro ho presentato la teoria, adesso è in fase di pubblicazione un’applicazione della teoria come analisi della performance formulata a partite da categorie intelligibili”.