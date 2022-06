Sikula Book Festival “Poeta e narratore per caso – scuola”: l’IC Capuana vince in due intere sezioni

Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado G. Verga di Barcellona P.G. si sono aggiudicati i primi in due intere sezioni del Sikula Book Festival nella XIII edizione del Premio Internazionale “Poeta e narratore per caso – scuola”

Nella sezione Poeta per caso Esordiente, gli studenti italiani di Scuola Secondaria di Primo Grado hanno partecipato con una lirica in lingua italiana o, se di altra nazione, nella lingua di appartenenza accompagnandola con la relativa traduzione.

1ª classificata Marta Sant’Angelo – IIIB – Scuola Sec. I Grado “G. Verga” – Barcellona P. G. (ME) con “La nuova me” (voti 162)

2° classificato Cristian Battaglia – IB – Scuola Sec. I Grado “G. Verga” – Barcellona P. G. (ME)con “Vorrei” (voti 158)

3ª classificata Adele Arcoraci – IIA – Scuola Sec. I Grado “G. Verga” – Barcellona Pozzo di Gotto (ME) con “Correre sui campi” (voti 157)

La Menzione d’onore è stata assegnata a Maria Pirri – IIA – Scuola Sec. I Grado “G. Verga” – Barcellona P. G. (ME) con “Vera combattente” (voti 156) e la Menzione di merito a Christian Claudiu Petraru – IA – Scuola Sec. I Grado “G. Verga” – Barcellona P.G. (ME) con “Ești ceea ce faci, nu ceea ce spui!” (Sei quello che fai, non quello che dici!) (voti 155)

Nelle sezione Poeta per caso Vernacolare, gli studenti della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado si sono cimentati in una poesia scritta in qualsiasi vernacolo italiano, accompagnandola dalla traduzione in lingua italiana.

1ª classificata Nina Pirri – IIB – Scuola Sec. I Grado “G. Verga” – Barcellona P. G.(ME) con “L’isolamentu” (voti 115)

2° classificato Salvatore Neri – IB – Scuola Sec. I Grado “G. Verga” – Barcellona P. G. (ME) con “Sand Spirt” (Santo Spirito) (voti 100)

3° classificato Gabriel Bucca – IIA – Scuola Sec. I Grado “G. Verga” – Barcellona P. G. (ME) con “A Mamma” (voti 99)

I voti sono stai assegnati da 3 giudici in ventesimi per ogni criterio di valutazione: forma, correttezza e comunicazione.

La premiazione del concorso, indetto dall’Associazione A.C.I.S., con presidente il prof. Giacomo Trovato, si è svolta lo scorso 2 giugno, giornata celebrativa nazionale dell’istituzione della Repubblica Italiana, nel Salone delle Bandiere del Palazzo comunale di Messina.

In una sala gremita di ragazzi premiati, provenienti da Messina, Milazzo, Barcellona P.G., Paternò, da Arezzo e pure dalla Spagna, accompagnati dalle famiglie e dai docenti, si sono ascoltate liriche e sinossi di racconti in un susseguirsi di emozioni per tutti i presenti.

Dopo i saluti iniziali del dimissionario Assessore alla Cultura, dott. Vincenzo Caruso, del presidente dell’A.C.I.S. e di tutta la Giuria, composta dal suo Presidente, il prof. Angelo Maria De Marco, dalla prof.ssa Grazia Dottore e dal dott. Giuseppe Sturniolo, si è dato inizio alle premiazioni. Il direttore artistico del Concorso, dott. Giovanni Macrì, ha svolto la funzione di presentatore

Momento emozionante è stato quando ha fatto il suo ingresso Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Cesare Di Pietro, Vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lucia del Mela, che ha portato il Suo saluto dando poi a tutti la Sua benedizione.

Ha fatto anche un intervento Roberta Macrì, che ha esortato i presenti a non arrendersi mai davanti alle avversità che la vita, a volte spietata, può mettere dinnanzi al cammino di ciascuno di noi.

Una sala interessata ha ascoltato i ragazzi premiati applaudendo alle loro performance, ma ha anche ascoltato i canti popolari siciliani del maestro Mimmo Ambriano.

E’ stata una mattinata entusiasmante per i ragazzi che, accompagnati dalle docenti di lettere Laura Lemmo Gallo e Francesca Abbriano, con orgoglio hanno letto i propri lavori davanti ad una platea interessata e competente fatta di esperti e di amanti della poesia e dell’arte. La giuria ha regalato alla scuola il libro, prodotto finale, che raccoglie tutti i testi che hanno partecipato al concorso.

Terminata la cerimonia, nella vicina piazza Duomo, capitanati dalla prof.ssa Eleonora Tavilla che ha fatto da guida tra le bellezze messinesi, alunni premiati, genitori e giurati hanno goduto della bellezza della Basilica Cattedrale protometropolitana di Santa Maria Assunta, del Campanile del Duomo con il suo famoso Orologio Astronomico e della monumentale fontana di Orione realizzata da Giovanni Angelo Montorsoli. Si è passati alla visita esterna della Chiesa dei Catalani e infine tutti al ristorante “Il Siciliano”, dove, accolti da una gestione professionale, i presenti hanno potuto degustare pietanze tipiche messinesi.