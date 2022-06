Nessun guasto all’illuminazione di piazze delle Ancore: erano staccati due interruttori, possibile manomissione

La mancata illuminazione di piazza della Ancore, segnata sabato sera dai residenti e rilanciata con una segnalazione della consigliera Melangela Scolaro, non era stata provocata dal guasto all’impianto, ma dall’interruttore staccato su due differenziali dello stesso impianto.

La situazione è quindi tornata alla normalità senza particolare problemi e il sindaco Pinuccio Calabrò non è esclude l’ipotesi di una manomissione, così come accaduto per l’impianto fognario di Spinesante, tanto ad aver segnalata l’accaduto alla Polizia di Stato per le opportune indagini.