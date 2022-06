Incendio in via stretto I Fondaconuovo, distrutto il capannone di un’autofficina

Un incendio ha completamente distrutto il capannone di un’autofficina di via stretto I Fondaconuovo.

Le fiamme, scoppiate intorno alle 19:30, hanno avvolto un deposito di automobili in riparazione. I residenti hanno lanciato l’allarme e sul posto si sono portati prima gli agenti della Polizia di Stato e subito dopo i Vigili del Fuoco di Milazzo, con il supporto dei volontari di Protezione Civile del Club Radio Cb.

Le fiamme sono state domate intorno alle 21. Non ci sono feriti, anche perché l’officina di domenica era chiaramente chiusa. Sulle cause del rogo, ancora tutte da chiarire, indagano gli agenti della Polizia di Stato, partendo dalla relazione dei vigili del fuoco. Non si esclude alcuna ipotesi.