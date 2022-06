L’Igea 1946 continua a programmare: definito l’accordo con il direttore sportivo Benedetto Bottari

L’Igea 1946, dopo aver formalizzato la prosecuzione dell’intesa con il tecnico Pasquale Ferrara, ha adesso definito l’accordo con il direttore sportivo Benedetto Bottari.

Prosegue così la fase di riorganizzazione della società giallorossa, guidata dal presidente Stefano Barresi, che sta programmando una stagione da protagonista nel prossimo torneo di Eccellenza, che si presenta ancor più competitivo rispetto all’anno che si sta per concludere.

Benedetto Bottari non ha bisogno di presentazioni. Il dirigente messinese, classe 1979, nel suo curriculum vanta importanti esperienze tra Villafranca, Milazzo e Due Torri. Il nuovo direttore sportivo dell’Igea già da lunedì, in sintonia con il tecnico Pasquale Ferrara, si metterà all’opera per allestire la rosa che affronterà il campionato di Eccellenza 2022/23. “Arrivo in una piazza – dichiara Bottari – dove sognavo da tanto tempo di poter lavorare. Una volta ricevuta la chiamata da parte di un componente della Società non ci ho pensato su più di tanto. Non vedo l’ora di mettermi al lavoro”