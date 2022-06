La settimana della legalità ha concluso il progetto “Legge-r-mente” che ha coinvolto le scuole di Furnari

Si è concluso l’1 giugno, con la raccolta della plastica sulla spiaggia di Tonnarella, il progetto di educazione civica “Legge-r-mente”, che ha coinvolto i plessi scolastici di Furnari e di Tonnarella dell’I.C di Novara di Sicilia, diretto da Domenica Pipitò, in sinergia con la biblioteca comunale di Furnari, coordinata da Nella Privitera.

In particolare, i plessi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado di Furnari sono stati impegnati dal 23 al 30 maggio nella settimana della legalità, a conclusione di un lavoro annuale sul rispetto delle regole.

La settimana della legalità, iniziata con gli incontri di lettura organizzati dal 23 al 25 maggio nella biblioteca comunale per la scuola primaria, ha raggiunto il suo culmine “nella marcia della legalità” e nelle performance che hanno avuto per protagonisti gli alunni dei tre gradi di istruzione il 30 maggio in piazza Marconi. La manifestazione ha visto bambini e ragazzi esibirsi con grande entusiasmo in recite e canti sul valore della legalità e sulle vittime della mafia Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Peppino Impastato, don Pino Puglisi, Rita Atria e Graziella Campagna.

All’incontro ha preso parte Piero Campagna, fratello di Graziella, che ha risposto alle domande proposte dagli allievi della secondaria di primo grado, raccontando il difficile cammino nella ricerca della giustizia compiuto dopo la morte della sorella, tra depistaggi, insabbiamenti di prove ed infondate scarcerazioni preventive degli assassini. A conclusione della giornata hanno recitato due poesie sul giudice Rosario Livatino e su Graziella Campagna le attrici del teatro stabile di Milazzo Stefania Gitto e Maria Da Campo.

L’iniziativa, voluta dall’insegnante Teresa Torre che, insieme alla collega Flaviana Gullì, ricopre l’incarico di referente d’istituto di educazione civica, è stata possibile grazie al lavoro di tutti i docenti che si sono impegnati per l’ottima riuscita dell’evento.

Nei mesi scorsi gli alunni avevano già realizzato una scala, un muro e una panchina dedicati alla legalità.