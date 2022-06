Il Comitato per l’ospedale di Barcellona propone la consegna dei certificati elettorali dopo il 12 giugno

La riconversione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona si sta scontrando con le difficoltà organizzative, legate alla cronica carenza di personale medico e paramedico. Alcuni reparti come la medicina attiveranno solo una parte dei 18 posti letto previsti dalla riconversione e il reparto di riabilitazione riaprirà solo quando saranno assegnati i nuovi infermieri per consentire la gestione h24 dei pazienti.

In attesa di conoscere le decisioni definitive sulle criticità gestionali del nosocomio barcellonese, il Comitato per la difesa dell’ospedale, attraverso il suo portavoce Enzo Correnti, lancia una forma di protesta civile, chiedendo la collaborazione dei cittadini. “Le ormai croniche disfunzioni del nosocomio impongono programmi duraturi nel tempo e non sporadiche iniziative in prossimità delle elezioni. Ribadendo la delusione per le mancate visite, più volte promesse, delle Autorità preposte, il Comitato ha deciso di consegnare al Sindaco della città del Longano i certificati elettorali in deposito fiduciario ed invita la cittadinanza- dopo il referendum del 12 giugno- ad aderire all’iniziativa. In tal senso I componenti del comitato sono fin da ora disponibili alla raccolta. Rinnoviamo l’invito a tutti i Sindaci del distretto socio-sanitario affinchè avviino una campagna sul loro territorio per sensibilizzare la popolazione sulla priorità dell’efficienza dell’ospedale”. La Spi Cgil, con una conferenza stampa, aveva proposta ai consigli comunali del distretto D28 di Barcellona di votare un atto d’indirizzo per garantire la giusta assistenza sanitaria attraverso l’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto.