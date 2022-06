Raggiravano i disabili nell’acquisto dei presidi medici: indagati 8 tra medici, tecnici sanitari e fisioterapisti

Sono accusati di truffa ai danni dei disabili e del servizio sanitario nazionale gli 8 indagati dalla Procura di Barcellona a cui è stata notificata l’avviso di conclusione delle indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Barcellona.

I fatti si riferiscono al periodo tra il 2016 e il 2019 e gli otto indagati a vario titolo avrebbero raggirato i disabili ed i loro parenti, fornando presidi medici essenziali per la loro quotidianità di una qualità inferiore rispetto a quella acquistata. Secondo l’accusa, sostenuto dal sostituto procuratore Luca Gorgone, in questo modus operandi si sarebbe materializzato un ingiusto guadagno e quindi la truffa ai danni sia degli utenti finali, sia del Servizio sanitario regionale. Tra le 8 persone coinvolte ci sono un fisioterapista dipendente dell’ASP Messina, F.V. di 52 anni, di Milazzo in servizio presso il centro di riabilitazione di Barcellona, ed amministratore di fatto di una società adesso in liquidazione di Barcellona, che commerciava nell’acquisto di presidi ed articoli ortopedici, insieme alla rappresentante legale della stessa società, A.D. 50 anni di Milazzo. Sono indagati inoltre un tecnico ortopedico di Palermo, G.S. di 57 anni, due medici in servizio a Sant’Agata Militello, C.M.A.L. di 63 anni e A.F. di 71 anni, un procacciatore di clienti d i Sant’Agata Militello, A.S.C. di 50 anni, un amministrivo del distretto di Lipari, G.L. di 66 anni, ed una ex dipendente della società barcellonese T.C. di 64 anni, che si occupava della gestione dei pagamenti.