Barcellona, nuova segnaletica orizzontale: stasera si completa piazza Santalco, da lunedì il tratto della SS113 dal ponte Termini a Oreto

Sarà completato stasera l’intervento di rifacimento della segnaletica orizzontale in piazza Santalco, davanti al monumento ai Caduti di Barcellona.

La ditta incaricata dovrebbe ultimare oggi i lavori iniziati lunedì sera non senza polemiche, alimentate dai commenti negativi dei cittadini sui social network, ma anche da esponenti delle istituzione come il consigliere comunale Carmelo Pino, che ha criticato le modalità con cui sono state realizzate nel nuove strisce sul manto stradale ripristinato in occasione del passaggio del Giro d’Italia.

I lavori di rifacimento riprenderanno lunedì sera lungo il tratto della SS 113 interessato dalla nuova bitumazione, dalla fine del ponte Termini fino ad Oreto. Sarà predisposta un’ordinanza dalla Polizia municipale con il divieto di sosta nei tratti interessati dall’intervento in via Operai, via Papa Giovanni XXIII e via Statale Oreto.