Prevista per domani la riapertura del reparti no Covid del Cutroni Zodda: resta il nodo della carenza di personale

La riconversione dei reparti no Covid dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona resta confermata per domani 1° giugno, come prevista da una nota dell’ASP Messina. In mattinata erano circolate le indiscrezioni su un possibile slittamento a lunedì 6 giugno, che la direzione dell’azienda ha però smentito.

La riapertura dei reparti no Covid del presidio barcellonese deve comunque fare i conti con il problema legato alla riorganizzazione del personale e soprattutto alla carenza di medici e paramedici, per garantire la funzionalità della struttura ospedaliera, così come si trovava prima dell’inizio della pandemia. Considerato che non ci sono i tempi e le condizioni per l’applicazione del piano sanitario regionale del 2019, che prevedeva per Barcellona la struttura di un ospedale di base, al momento non ci sarebbe il numero adeguato di personale medico per la copertura dei turni. Si attende da anni infatti l’adeguamento della pianta organica, rimasta quella del 2017, che ha portato all’assegnazione di numero di medici non sufficienti per la piena funzionalità dei reparti. Se la caranza di anestesisti e cardiologi è un problema che tocca gran parte della strutture sanitarie pubbliche della provincia di Messina, la riapertura del Pronto soccorso no Covid con cinque medici in servizio h24 e due in servizio giornaliero rischia di trasformarsi in un boomerang. Il timore degli operatiroi è che l’utenza, per evitare le lunghe file di Milazzo, si presenti in massa a Barcellona, dove la caranze di personale potrebbe creare qualche disservizio, con conseguenze che nessuno può prevedere, considerato che il tema è la salute dei cittadini.

La nota dell’ASP Messina, firmata dal commissario Bernardo Alagna, dal direttore del dipartimento Paolo Cardia e dal direttore sanitario Domenico Sindoni, prevede la riconversione di 8 posti letto di Pneumologia, di 18 posti letto di Medicina, di 8 posti letto di Chirurgia e di 16 posti letto di Riabilitazione, con la riapertura del Pronto soccorso ai pazienti no covid e la conferma dei 13 posti letto Covid presso l’ala che ospita il reparto di Malattie Infettive. Per far fronte alla carenza di anestesisti e cardiologi sarà attiva la consulenza telematica con gli specialisti del due branche medici del presidio di Milazzo, con tutte le criticità che questa procedura potrebbe comportare nei casi di emergenza. Non è esclusa comunque la possibilità di una riapertura con una dotazione di posti letto inferiore rispetto a quella programmata, proprio tenendo conto della disponibilità di personale medico e paramedico.

Nella nota non viene fatto riferimento all’attività di Nefrologia di Barcellona, che durante la pandemia ha garantito l’assistenza ai reparti Covid di Barcellona con consulenze nefrologiche per circa 90 pazienti positivi con insufficienza renale. Per garantire la giusta tutela contro il contagio ai dializzati in regime ambulatoriale, l’attività di Nefrologia si è spostata a Milazzo insieme al personale assegnato al servizio, ma adesso nella nota non si fa cenno al destino di questa struttura. Secondo quanto riferito dalla direzione, la Nefrologia proseguirà per il momento l’attività ambulatoriale al Fogliani di Milazzo, garantendo l’assistenza ai pazienti positivi con insufficiente renali ricoverati presso il reparto di Malattie infettive di Barcellona.