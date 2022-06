Paolo Calabrò sulla riconversione del Cutroni Zodda: “Con la sanità pubblica non si scherza”

Paolo Calabrò, già responsabile di Barcellona dell’area medica della Uil Fpl, ha manifestato ancora una volta la preoccupazione in merito alla gestione del presidio ospedaliero Cutroni Zodda, che da domani sarà riconvertito con la riattivazione di alcuni reparti dopo la lunga fase della pandemia e la trasformazione in Covid Hospital.

“Da ex responsabile dell’area medica della Uil – afferma . in questi anni ho sempre affrontato le tematiche relative alla Sanità con profondo senso di responsabilità e sempre nel solco delle norme giuridiche di riferimento, rifuggendo da ambiti prettamente speculativi ritendendoli intollerabili. Preoccupa pertanto, non poco, la vicenda dell’Ospedale di Barcellona P.G., ormai da tempo svuotato di servizi, reparti e figure professionali fondamentali (tanto da essere qualificato “Ospedale Covid a bassa intensità di cure” per giustificarne persino l’esistenza) e che, improvvisamente ed in piena campagna elettorale, si vuole, con un colpo di penna definire impropriamente Presidio di Base. Sorge spontaneo il dubbio che le scelte non siano sottese ad un interesse primario della collettività visto che non verrebbero rispettati i requisiti minimi richiesti dalle vigenti normative in materia. Tale organizzazione sarebbe ottimale ai fini propagandistici, ma non agli interessi dell’Azienda che vedrebbe utilizzato in maniera impropria il proprio personale del Presidio con rischi incombenti per l’utenza e con il pericolo di casi di malasanità con conseguenze nefaste per la salute e con costi economici rilevanti per contenziosi a carico degli operatori , che non dovrebbero accettare inutili ed interessate alchimie“.

Si sollecitano pertanto i vertici aziendali ad operare non già sulla spinta di pressioni elettoralistiche ma con

spirito costruttivo ai fini del buon andamento della gestione della “ cosa pubblica” con la bussola rivolta al

soddisfacimento della domanda di salute dell’utenza e della gratificazione del personale dipendente,

sempre nel pieno rispetto della vigente normativa.